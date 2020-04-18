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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и попросил остаться дома

Комментариев: 5
Президент обратился к нации с видеообращением в канун одного из главных христианских праздников.
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение к украинцам, в котором поздравил соотечественников с наступающим праздником Пасхи и призвал всех провести этот день дома.

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“Пасха - это победа жизни над смертью. Это - праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. ... Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и карантина нас пугают цифры на весах, а не на градуснике“, - отметил Зеленский.

Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего, - подчеркнул президент.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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Теги: Зеленский, Пасха, карантин
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Комментариев (5)
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Ribikip    18.04.2020, 12:18
Оценка:  0
Ribikip
Сам сиди дома зеля.
Nagato2020    18.04.2020, 12:13
Оценка:  0
Nagato2020
Просьба отклонена.
ВосставшийИзБана    18.04.2020, 11:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А на Новый Год он говорил - какая разница.
John*B    18.04.2020, 11:29
Оценка:  0
John*B
Вова! Ты Пасхи попутал! У тебя с Петей и Сеней другая пасха! Песах называется!
sharry-sharry    18.04.2020, 12:24
Оценка:  0
sharry-sharry
А ты все "петю" забыть не можешь,наверное он тебе в борщ нагадил,,,,
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