Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и попросил остаться дома

Президент обратился к нации с видеообращением в канун одного из главных христианских праздников.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение к украинцам, в котором поздравил соотечественников с наступающим праздником Пасхи и призвал всех провести этот день дома.

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“Пасха - это победа жизни над смертью. Это - праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. ... Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и карантина нас пугают цифры на весах, а не на градуснике“, - отметил Зеленский.

Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего, - подчеркнул президент.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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