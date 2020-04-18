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78% умерших от COVID в Украине имели тяжелые системные заболевания

Комментариев: 1
В Минздраве призывают украинцев с хроническими заболеваниями особенно строго соблюдать карантин.
Большинство умерших имели хронические болезни
Большинство умерших имели хронические болезни
Командование Медицинских сил

Абсолютное большинство тех, кто умер от коронавируса в Украине, имели тяжелые системные заболевания. Об этом во время онлайн брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“Согласно нашим данным, на сегодня около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания“, - отметил он.

По его словам, люди с такими заболеваниями в группе риска и должны строго соблюдать карантин.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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Теги: коронавирус, смерть, карантин, Степанов, Минздрав
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Комментариев (1)
страхшоссе    18.04.2020, 11:59
Оценка:  -1
страхшоссе
продажу курева нужно запретить - не будут маски снимать на улице шоб покурить и заражать людей и сами заражаться , прокашляются активные и пассивные курильщики и перенесут заболевание без осложнений или вовсе не заболеют , трупов будет в два раза меньше . и пожаров станет меньше .
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