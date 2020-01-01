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Коронавирус подхватили почти тысяча украинских медиков

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Только за последние сутки опасную инфекцию выявили у сотни медработников.
В Украине заболели уже тысяча медиков
В Украине заболели уже тысяча медиков
пресс-служба Слуги народа

В Украине быстро увеличивается число заражений коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. Об этом во время онлайн брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели,“ - рассказал он.

По его словам, больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.

Всего же с начала эпидемии коронавирусом заболели 978 медработников

Напомним, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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Теги: коронавирус, медики, врачи, Степанов, Минздрав
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