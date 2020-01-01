На Донбассе выявили схрон с минами и снарядами

Полицейские провели отработку на территории населенных пунктов вблизи Мариуполя и окрестных сел.

В Мангушской районе правоохранители обнаружили минометные мины и снаряды на заброшенной базе отдыха. Об этом сообщает управление Нацполиции в субботу, 18 апреля.

"Во время комплексных мероприятий в селе Юрьевка полицейские обнаружили боеприпасы на неработающей базе отдыха. Схрон опасных предметов состоял из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов. Общее количество – 35 единиц. Боеприпасы были обнаружены с помощью служебной собаки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что копы проводили отработку на территории населенных пунктов вблизи Мариуполя, поселка Мангуш, а также сел Урзуф, Юрьевка, Мелекино, Бабах-Тарама. Около 100 сотрудников Нацполиции были задействованы в пеших и автопатрулей.

По итогам проведенных мероприятий полицейские проверили более 100 транспортных средств и составили в отношении нарушителей шесть админпротоколов. Один из водителей был привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, выявлено двух водителей, которые перевозили оружие и патроны. Оба злоумышленника сообщили, что якобы нашли опасные предметы. Эту информацию проверяют следователи.

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