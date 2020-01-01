За границей от коронавируса умер еще один украинец – МИД

Более 16 тысяч граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках системы Защита.

Ранее четверо украинцев умерли в Италии, и по одному – во Франции и США

За границей от коронавируса COVID-19 скончались семь граждан Украины. Об этом накануне сообщил МИД.

Так, в течение пятницы, 17 апреля, за границей умер еще один гражданин Украины, однако пол и страна, где это случилось, не названы. Ранее четверо украинцев умерли в Италии, и по одному – во Франции и США.

При этом 151 украинец сейчас лечится от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии – 121. Кроме того, в Чехии – 6, в Испании – 5, в Германии – 4, в Австрии – 3, в США – 2, в Швеции, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в России, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Португалии, на Мальте – по одному.

Количество выздоровевших украинцев за сутки не изменилось и по-прежнему составляет 49 человек.

При этом всего 16 тысяч 229 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы Защита.

Напомним, по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 случаев коронавируса. Скончались 133 человека и 275 вылечились. За сутки заразились 444 человека.

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