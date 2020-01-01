В Николаевской области зафиксировано 35 случаев COVID-19

Большинство зараженных проживают в Вознесенском районе, где инфекцию подтвердили у 24 человек.

За сутки в области обратились за медицинской помощью 29 пациентов с подозрением на коронавирус

В Николаевской области количество заболевших коронавирусом увеличилось COVID-19 до 35 человек. Об этом сообщила Николаевская облгосадминистрации на своей странице в Facebook в субботу, 18 апреля.

"По состоянию на 10:00 в Николаевской области зарегистрировано 35 подтвержденных случаев COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 24 человека – жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек – жители Николаева, 4 человека с Домановского района и по одному лицу - в Южноукраинске и Арбузинском районе", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошлые сутки в области обратились за медицинской помощью 29 пациентов с подозрением на коронавирус. Из них 10 человек госпитализированы, 19 – остаются на самоизоляции. Всего с начала пандемии подозрение на COVID-19 выявлено у 227 человек.

Напомним, Николаевская область стала последним регионом Украины, где официально подтвердили заболевание коронавирусом. Лишь 11 апеля в области были подтвержены первые два случая заболевания.

По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 случаев коронавируса. Скончались 133 человека и 275 вылечились. За сутки заразились 444 человека.

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