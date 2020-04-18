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УПЦ МП зовет всех в храм за Благодатным огнем на Пасху

Комментариев: 6
Несмотря на призывы светских властей провести Пасху дома, священнослужители призывают к прямо противоположному.
Митрополит Антоний зовет прихожан в храм
Митрополит Антоний зовет прихожан в храм
Митрополит Антоний/Фейсбук

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призывает прихожан, несмотря на карантин, прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь. Данный призыв митрополит Антоний разместил в Facebook в пятницу вечером.

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“Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома“, - написал митрополит.

Антоний добавил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме Воскресения Христова можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи.

В эти же дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, так же по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм, - написал он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в этом году на пасхальные праздники Православная церковь Украины может не привезти Благодатный огонь из храма Воскресения Христова. Благодатный огонь будет доставляться по специальной процедуре из-за коронавируса.

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Теги: УПЦ МП, Пасха, Благодатный огонь, карантин
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Комментариев (6)
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Распятый_мальчик    18.04.2020, 15:13
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Та нет никакой УПЦ МП!!!! Есть филия рпц, в Украине!
МаксимУм    18.04.2020, 15:07
Оценка:  +1
МаксимУм
Да и куй с ними, пусть идут! Но дорога в один конец. Закрыть там всех на 14 дней!
Путин-Xyйло    18.04.2020, 14:50
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
"Благодатный" огонь от Газпрома и коронЫ вирус в нагрузку
ЗаелоПластинку    18.04.2020, 14:48
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
Такое ощущение, что РПЦ намеренно повышает градус, чтобы власть на это отреагировала, и тогда в рашке будет картинка "в Украине репрессии по религиозному признаку".
Meritus    18.04.2020, 14:47
Оценка:  +10
Meritus
Це буде тест на ідіотизм. Цікаво, скільки ж ідіотів попреться до церкви, та ще й до УПЦ МП, а реально, до РПЦ.
ВосставшийИзБана    18.04.2020, 14:37
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Все предатели и те, кто с ними общается пройдут очищение. Правда некоторые уже не прошли.
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