УПЦ МП зовет всех в храм за Благодатным огнем на Пасху

Несмотря на призывы светских властей провести Пасху дома, священнослужители призывают к прямо противоположному.

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призывает прихожан, несмотря на карантин, прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь. Данный призыв митрополит Антоний разместил в Facebook в пятницу вечером.

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“Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома“, - написал митрополит.

Антоний добавил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме Воскресения Христова можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи.

В эти же дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, так же по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм, - написал он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в этом году на пасхальные праздники Православная церковь Украины может не привезти Благодатный огонь из храма Воскресения Христова. Благодатный огонь будет доставляться по специальной процедуре из-за коронавируса.

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