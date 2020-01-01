В Харькове на Пасху ограничили работу храмов и рынков

Ограничения введены с 13 часов субботы и до утра вторника.

Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Такое решение приняли в пятницу, 17 апреля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которую в телефонном режиме провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме.

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Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантинных мероприятий.

Напомним, Зеленский обратился к нации с видеообращением в канун одного из главных христианских праздников. Президент поздравил украинцев с Пасхой и попросил остаться дома.

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