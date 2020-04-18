У Зеленского нашли причину роста случаев COVID в последние дни

Всплеск заболеваемости в конце этой недели связан с массовыми заражениями в церквях на католическую Пасху.

Заметное увеличение количества выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение последних двух суток может быть связано с празднованием католической Пасхи 12 апреля. Об этом сообщили в Офисе Президента по итогам совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

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“За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения“, - говорится в сообщении.

В ходе совещания Зеленский выразил надежду, что украинцы осознают риски заражения сейчас в дни Пасхальных праздников в церквях.

“Пасха дома“ - правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений, - отметил он.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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