Жуткая авария во Львове: есть жертвы

Машина на огромной скорости врезалась в столб. От полученных травм один пассажир погиб, еще три человека госпитализировали.

Во Львове автомобиль на большой скорости врезался в столб, в результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

ДТП случилось в микрорайоне Рясне-1, около 6 часов утра 18 апреля.

"Водитель автомобиля Audi-А6 не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и столкнулся с опорой линии электропередач", – говорится в сообщении.

В свою очередь, журналисты местного издания ZAXID.NET рассказали, что столкновение было настолько мощным, что автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, двое пассажиров и водитель вылетели из машины.

В результате ДТП один из пассажиров получил телесные повреждения, от которых скончался. Еще двое пассажиров и водитель с травмами были доставлены в больницу.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet