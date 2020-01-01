Спасатели из-за пожаров создали резерв сил

Зеленскому доложили о ситуации с пожарами в Украине: создан резерв сил и угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения нет.

На следующей неделе направление ветра изменится и загрязнения будет меньше пресс-служба ГСЧС

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации с пожарами в стране, сообщает Офис президента в субботу, 18 апреля.

По словам Чечеткина, радиационный фон в зоне отчуждения, столице и Киевской области находится в пределах нормы, а загрязнение воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

Угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как Укрытие, хранилище радиационных отходов нет. В Житомирской области горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш.

Также сообщается, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а спасатели создали резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер станет северным, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президенту сообщили, что сгоревшие здания были заброшенными.

Спутник зафиксировал масштабные пожары на Житомирщине

Ранее Корреспондент.net собрал всю информацию о дыме и песчаной буре в Киеве. Власти столицы говорят, что ветер нагнал продукты горения из Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области.

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