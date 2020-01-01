В Днепре из-за скопления людей в церкви открыли дело

В Свято-Троицком кафедральном соборе прошла служба с большим количеством людей. Полиция открыла уголовное дело.

В Днепре по факту проведения службы с большим количеством прихожан в Свято-Троицком кафедральном соборе открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что сообщение о скоплении людей поступило в полицию 17 апреля около 19:30.

"По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

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