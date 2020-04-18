УПЦ МП доставит в Украину Благодатный огонь

В этом году из-за пандемии коронавируса схождение огня прошло с ограниченным количеством участников.

Делегация Украинской православной церкови Московского патриархата доставит из Иерусалима Благодатный огонь, который сошел в субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня, сообщил Центр информации УПЦ.

В этом году из-за коронавируса схождение Благодатного огня прошло с ограниченным количеством участников и без паломников.

"После схождения Благодатного огня была зажжена лампада, которую представители Иерусалимской патриархии в сопровождении полиции доставили в аэропорт Бен-Гурион и передали представителям канонической церкви в Украине - официальной делегации УПЦ, которая не покидала борт самолета, выполняя карантинные меры Израиля", - сообщили в УПЦ.

Сразу после прибытия в аэропорт Борисполь Благодатный огонь доставят в Свято-Воскресенский (Афганский) храм. Там его получат представители епархий УПЦ и отвезут в храмы по всей Украине.

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

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