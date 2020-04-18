Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

УПЦ МП доставит в Украину Благодатный огонь

Комментариев: 6
В этом году из-за пандемии коронавируса схождение огня прошло с ограниченным количеством участников.

Делегация Украинской православной церкови Московского патриархата доставит из Иерусалима Благодатный огонь, который сошел в субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня, сообщил Центр информации УПЦ.

В этом году из-за коронавируса схождение Благодатного огня прошло с ограниченным количеством участников и без паломников.

"После схождения Благодатного огня была зажжена лампада, которую  представители Иерусалимской патриархии в сопровождении полиции доставили в аэропорт Бен-Гурион и передали представителям канонической церкви в Украине - официальной делегации УПЦ, которая не покидала борт самолета, выполняя карантинные меры Израиля", - сообщили в УПЦ.

Сразу после прибытия в аэропорт Борисполь Благодатный огонь доставят в Свято-Воскресенский (Афганский) храм. Там его получат представители епархий УПЦ и отвезут в храмы по всей Украине. 

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал найти позитив в праздновании дома в условиях карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, УПЦ МП, Пасха, карантин, Благодатный огонь, Коронавирус, Пасхальные мероприятия, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Людмил_А    18.04.2020, 19:51
Оценка:  -3
Людмил_А
Ну а кто же еще? не томосятина же порохоботная...
Мухоморище    18.04.2020, 19:36
Оценка:  +2
Мухоморище
Всё,что попадает в руки гундяевских попов,перестаёт быть благодатным.
Kostos    18.04.2020, 19:32
Оценка:  0
Kostos
http s://pikabu.ru/story/patriarkh_s_i konoy_na_mersedese__yeto_ne_sluzh enie_a_usluga_klassa_lyuks_736127 0
Пробел естественно убрать.
andy55524    18.04.2020, 19:13
Оценка:  +3
andy55524
В дёсна не забудьте расцеловаться.
KINGs    18.04.2020, 18:59
Оценка:  -4
KINGs
Слава Богу!
Путин-Xyйло    18.04.2020, 19:04
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
У Газпрома свой "бог", свой огонь и своя "благодать"
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь