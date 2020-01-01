Минздрав обновил показатель смертности от СOVID-19

Смертность от коронавируса среди украинцев в возрасте от 50 лет составляет 5,1%. Каждый третий умерший имел сопутствующие заболевания.

В возрастной категории до 50 лет смертность составляет менее 1%

В Центре общественного здоровья обнародовали данные о смертности от коронавируса в Украине среди различных возрастных групп. Об этом сообщается в Telegram-канал ЦОЗ.

Так, смертность от коронавируса среди украинцев в возрасте от 50 лет составляет 5,1%. При этом в возрастной категории до 50 лет в Украине летальность на уровне 0,6 процента.

Отмечается, что самый высокий риск развития осложнений COVID-19 имеют люди с сопутствующими заболеваниями.

"74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а в некоторых лиц были сочетания заболеваний", - добавили в ЦОЗ.

По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировали 5106 случаев коронавируса. Скончались 133 человека и 275 вылечились. За сутки заразились 444 человека.

Напомним, 14 апреля смертность от коронавируса в Украине составляла 2,9%.

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