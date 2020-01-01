В Украину из Иерусалима привезли Благодатный огонь

Украинская православная церковь Московского патриархата привезла Благодатный огонь в Украину.

Делегация Украинской православной церкви Московского патриархата привезла из Иерусалима в Украину Благодатный огонь. Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП.

"Благодатный огонь уже в Украине. Делегация Украинской Православной Церкви доставила Благодатный огонь в Украину", - указано в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и паломников из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, из-за карантина в этом году Благодатный огонь должны доставлять к верующим разных православных стран по специальной процедуре. По словам Епифания, были предложения, чтобы нанять чартер, но он более склонен к тому, чтобы средства на самолет использовали в защиту для медиков.

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