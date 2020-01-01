Украина получила от ВОЗ гуманитарную помощь

Организация здравоохранения передала Украине специальные 600 наборов для тестирования методом ПЦР.

Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР. Об этом сообщается на странице ЦОС в Facebook.

"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.

В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.

Ранее МОЗ показало, как распределило тесты на COVID-19. Киев получил ПЦР-тестов в несколько раз больше, чем другие области. И больше всего исследований провел.

Полиция изъяла больше тысячи несертифицированных тестов на COVID

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