У Зеленского обсудили, как наказать работающие рынки

В четырех областях Украины не смотря на решение Минздрава продолжают работать рынки, сообщили в Офисе президента.

В четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, несмотря на введенные карантинные ограничения, сообщает Офис президента в субботу, 18 апреля.

Вопрос по обеспечению выполнения требований карантина обсуждался, в частности, на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несмотря на карантин, работают все рынки Одессы. Накануне Пасхи одесские рынки открыты и продолжают работу игнорируя запрет главного санитарного врача Украины.

Напомним, в Украине снова закрыли рынки до конца карантина.

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