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У Зеленского обсудили, как наказать работающие рынки

Комментариев: 1
В четырех областях Украины не смотря на решение Минздрава продолжают работать рынки, сообщили в Офисе президента.
Рынок в Одессе
Рынок в Одессе
timer-odessa.net

В четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, несмотря на введенные карантинные ограничения, сообщает Офис президента в субботу, 18 апреля. 

Вопрос по обеспечению выполнения требований карантина обсуждался, в частности, на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несмотря на карантин, работают все рынки Одессы. Накануне Пасхи одесские рынки открыты и продолжают работу игнорируя запрет главного санитарного врача Украины.

Напомним,  в Украине снова закрыли рынки до конца карантина.

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Теги: рынки, карантин, продукты питания, Коронавирус, Офис президента, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
natalija    18.04.2020, 22:56
Оценка:  -23
natalija
Вокруг Киева земля горит ярким пламенем,а власть ничего не видит и не слышит в безумном порыве душить свой народ.
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