Под Киевом за поджог травы задержали двоих мужчин

Двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень.

Полиция Киевской области задержала двух парней по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Когда полицейские обнаружили в сети Интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это – 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.

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Информация о поджоге внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. Ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

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