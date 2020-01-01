На Донбассе ВСУ попали под обстрел: есть раненые

Сепаратисты из боевой машины пехоты обстреляли украинских военных. Инцидент произошел на Луганском направлении.

В результате вражеского обстрела вечером в субботу, 18 апреля, ранены двое украинских военных. Таким образом, в этот день раненых уже трое бойцов. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты два украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, что ЕК дает Украине 13 млн евро на восстановление Донбасса. Средства Еврокомиссии хотят направить на ремонт зданий, пострадавшие из-за конфликта, таких как школы и медицинские учреждения.

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