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Бороться с пожарами на Житомирщине помогут спасатели из двух областей

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Подразделения из Ивано-Франковской и Тернопольской областей ночью 19 апреля будут тушить огонь в Овручском районе.
В Житомирской области бушуют лесные пожары
В Житомирской области бушуют лесные пожары
facebook.com/MNSZhytomyr
 
На помощь спасателям в Житомирской области, которые тушат лесные пожары на территории четырех лесных хозяйств в Овручском районе, в ночь на 19 апреля прибудут подразделения из Ивано-Франковщины и Тернопольщины. Об этом в субботу сообщили в управлении ГСЧС в Житомирской области.
 
"Сегодня ночью к нам прибудут подразделения коллег из Ивано-Франковской и Тернопольской областей: 12 автомобилей и 60 человек личного состава", – уточнили в ведомстве.
 
Всего для борьбы с огнем в Овручском районе направлены 31 специальный автомобиль и 125 человек личного состава от областных подразделений ГСЧС, пожарный поезд с южной железной дороги, с помощью которого заправляются пожарные автомобили, а также три самолета для сброса воды и вертолеты для разведки.
 
 
Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Житомирской области огонь уничтожил дома в селах Острова, Личманы и хуторах Средняя, Верхняя и Нижняя Рудня. 
 
В МВД информировали, что из 15 очагов возгораний в экосистемах области спасатели ликвидировали шесть.

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Теги: помощь, пожар, пожарные, лесной пожар, Житомирская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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