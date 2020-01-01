В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожаров

Пожарные тушат огонь на территории пяти лесничеств. Радиационная ситуация находится под контролем, заверили в ГАЗО.

В зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Об этом вечером 18 апреля сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 21.00 субботы основные усилия были направлены на локализацию четырех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в местах, пройденных огнем в селах Корогод, Буда, Розсоха и Кривая Гора.

Кроме того, были опаханы основные очаги в Паришевском лесничестве.

Подчеркивается, что угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

Всего к тушению пожаров привлечены 903 человека и 151 единица техники.

В субботу авиация ГСЧС осуществила 169 сбросов воды с помощью трех вертолетов для тушения отдельных очагов тления.

"Радиационная ситуация находится под контролем", – подытожили в агентстве.

Ранее в гидрометцентре объяснили, почему в результате пожара в зоне отчуждения не произошло выбросов радиактивных веществ в атмосферу.

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