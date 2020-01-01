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В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожаров

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Пожарные тушат огонь на территории пяти лесничеств. Радиационная ситуация находится под контролем, заверили в ГАЗО.
В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожаров
В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожаров
dazv.gov.ua
 
В зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Об этом вечером 18 апреля сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения в Facebook.
 
Отмечается, что по состоянию на 21.00 субботы основные усилия были направлены на локализацию четырех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в местах, пройденных огнем в селах Корогод, Буда, Розсоха и Кривая Гора.
 
Кроме того, были опаханы основные очаги в Паришевском лесничестве.
 
Подчеркивается, что угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.
 
Всего к тушению пожаров привлечены 903 человека и 151 единица техники.
 
В субботу авиация ГСЧС осуществила 169 сбросов воды с помощью трех вертолетов для тушения отдельных очагов тления.
 
"Радиационная ситуация находится под контролем", – подытожили в агентстве.
 
 
Ранее в гидрометцентре объяснили, почему в результате пожара в зоне отчуждения не произошло выбросов радиактивных веществ в атмосферу.

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Теги: Чернобыль, пожар, зона отчуждения, лесной пожар, Чернобыльская зона, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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