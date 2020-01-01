В условиях пандемии коронавируса президент Украины призвал верующих оставаться дома. Богослужения в храмах можно посмотреть онлайн или по телевизору.

Православные христиане в Украине и более чем 60 странах мира 19 апреля празднуют день Христова Воскресения.

Пасху по юлианскому календарю отмечают Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Момент воскресения Иисуса Христа не описан в канонических новозаветных текстах. Священное писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим чудом.

После смерти Спасителя его тайный ученик Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего.

Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса Христа в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой.

Тело Спасителя было погребено в пятницу накануне иудейской Пасхи.

На рассвете третьего дня к пещере направились ученицы Христа, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели умастить тело усопшего специальными благовониями.

Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, а склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего.

Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о чуде воскресения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется Воскресеньем.

Около полуночи в храмах звучит возглас Христос Воскресе! и начинается самое торжественное богослужение года.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная - первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи.

Cмотрите фотогалерею: Православные христиане празднуют Пасху

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Воскресением Христовым . Глава государства призвал оставаться дома и найти позитив в праздновании в условиях карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet