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Православные христиане празднуют Пасху

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В условиях пандемии коронавируса президент Украины призвал верующих оставаться дома. Богослужения в храмах можно посмотреть онлайн или по телевизору.
Православный мир встречает Воскресение Христово
Православный мир встречает Воскресение Христово
 
Православные христиане в Украине и более чем 60 странах мира 19 апреля празднуют день Христова Воскресения.
 
Пасху по юлианскому календарю отмечают Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и Украинская православная церковь (Московского патриархата).
 
Момент воскресения Иисуса Христа не описан в канонических новозаветных текстах. Священное писание, а также некоторые апокрифические источники рассказывают лишь о событиях, связанных с этим чудом.
 
После смерти Спасителя его тайный ученик Иосиф Аримафейский обратился к римскому наместнику, прокуратуру Иудеи Понтию Пилату с просьбой забрать тело усопшего.
 
Получив разрешение, Иосиф похоронил Иисуса Христа в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, и завалил вход в гробницу тяжелой каменной плитой.
 
Тело Спасителя было погребено в пятницу накануне иудейской Пасхи.
 
На рассвете третьего дня к пещере направились ученицы Христа, которые прибыли вместе с ним в Иерусалим из Галилеи. Они хотели умастить тело усопшего специальными благовониями.
 
Подойдя к гробнице, женщины увидели, что камень у входа сдвинут, а склеп пуст. В нем остались лишь погребальная плащаница и платок, которым иудеи закрывали лицо умершего.
 
Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о чуде воскресения и сообщили об этом остальным его ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется Воскресеньем.
 
Около полуночи в храмах звучит возглас Христос Воскресе! и начинается самое торжественное богослужение года. 
 
По традиции к празднику в Украину из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь
 
Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная - первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи. 
 
 
Напомним, в этом году Пасха в Украине проходит в условиях пандемии коронавируса. 
 
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Воскресением Христовым. Глава государства призвал оставаться дома и найти позитив в праздновании в условиях карантина.

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Теги: фото, праздник, Пасха, Пасха Христова, Светлое Христово Воскресение, Воскресение Христово
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Источник: korrespondent.net

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