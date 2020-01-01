В Ровенской области более 300 случаев СOVID-19

За последние сутки в регионе выявили 15 человек, зараженных коронавирусом. Среди них – пятеро медиков Ровенской областной больницы.

В Ровенской области на вечер субботы, 18 апреля, зафиксировали 314 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 – за последние сутки, сообщил глава ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Он уточнил, что десять новых случаев выявили в городе Ровно, из них пять человек – младший и средний персонал Ровенской областной больницы.

Возраст инфицированных от 23 до 70 лет, указал глава ОГА.

Также Коваль указал, что в Сарненской ЦРБ выздоровели еще пять человек. Таким образом, на Ровенщине выздоровел 21 человек и девять скончались.

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