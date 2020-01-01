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В ДТП на Ровенщине погиб семимесячный ребенок

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Авария произошла на автодороге Городыще-Ровно-Староконстантинов. В результате столкновения машин также пострадала 19-летняя девушка.
В Ровенской области в результате аварии погиб младенец
В Ровенской области в результате аварии погиб младенец
rv.npu.gov.ua
 
В Ровенской области в результате аварии вблизи села Большой Житин погиб семимесячный ребенок. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что информация о ДТП поступила правоохранителям в 16.15 субботы. 
 
По предварительным данным, в результате столкновения легковых автомобилей BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗ, а 19-летнюю девушку с политравмой и переломом таза госпитализировали.
 
На месте происшествия работали следователи Главного управления Нацполиции и патрульные.
 
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Италии во время ДТП погиб двухмесячный младенец. Смерть наступила из-за взрыва подушки безопасности.

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Теги: ДТП, смерть, ребенок, авария, младенец, Ровенская область
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Источник: korrespondent.net

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