В ДТП на Ровенщине погиб семимесячный ребенок

Авария произошла на автодороге Городыще-Ровно-Староконстантинов. В результате столкновения машин также пострадала 19-летняя девушка.

В Ровенской области в результате аварии погиб младенец rv.npu.gov.ua

В Ровенской области в результате аварии вблизи села Большой Житин погиб семимесячный ребенок. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что информация о ДТП поступила правоохранителям в 16.15 субботы.

По предварительным данным, в результате столкновения легковых автомобилей BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗ, а 19-летнюю девушку с политравмой и переломом таза госпитализировали.

На месте происшествия работали следователи Главного управления Нацполиции и патрульные.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют.

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