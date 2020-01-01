В ДТП на Ровенщине погиб семимесячный ребенок
Авария произошла на автодороге Городыще-Ровно-Староконстантинов. В результате столкновения машин также пострадала 19-летняя девушка.
В Ровенской области в результате аварии вблизи села Большой Житин погиб семимесячный ребенок. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что информация о ДТП поступила правоохранителям в 16.15 субботы.
По предварительным данным, в результате столкновения легковых автомобилей BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗ, а 19-летнюю девушку с политравмой и переломом таза госпитализировали.
На месте происшествия работали следователи Главного управления Нацполиции и патрульные.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют.
Cмотрите фотогалерею: В ДТП на Ровенщине погиб семимесячный ребенок
Ранее сообщалось, что в Италии во время ДТП погиб двухмесячный младенец. Смерть наступила из-за взрыва подушки безопасности.
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