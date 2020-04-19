В Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину
В Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на Пасхальную службу собралось большое количество людей, многие из которых были без масок и игнорировали правило социальной дистанции. Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne.
При этом некоторые священнослужители, судя по видео, также пренебрегали карантинными правилами.
Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Cмотрите фотогалерею: В Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину
Ранее сообщалось, что в Днепре из-за скопления людей в церкви открыли дело. Нарушение карантина зафиксировали в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской лавре выявили 26 новых заболевших коронавирусом.
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