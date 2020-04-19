Люди во время богослужения стояли очень плотно, при этом большинство из них не имело даже масок.

В Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на Пасхальную службу собралось большое количество людей, многие из которых были без масок и игнорировали правило социальной дистанции. Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne.

При этом некоторые священнослужители, судя по видео, также пренебрегали карантинными правилами.

Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Cмотрите фотогалерею: В Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за скопления людей в церкви открыли дело. Нарушение карантина зафиксировали в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской лавре выявили 26 новых заболевших коронавирусом.

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