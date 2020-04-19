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В Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину

Комментариев: 4
Люди во время богослужения стояли очень плотно, при этом большинство из них не имело даже масок.
Скопление верующих в карантин
Скопление верующих в карантин
скриншот

В Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на Пасхальную службу собралось большое количество людей, многие из которых были без масок и игнорировали правило социальной дистанции. Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne.

При этом некоторые священнослужители, судя по видео, также пренебрегали карантинными правилами.

Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

 

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за скопления людей в церкви открыли дело. Нарушение карантина зафиксировали в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской лавре выявили 26 новых заболевших коронавирусом.

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Теги: УПЦ МП, Пасха, Донецкая область, карантин, служба, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: УНИАН

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Комментариев (4)
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Операторська    19.04.2020, 09:30
Оценка:  +1
Операторська
без коментарів, бо це ж данєцкіє ануфрійчата-кирильчата ...
SINOBI-LIFE    19.04.2020, 09:09
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Грёбанная секта рпц-фсб.
Путин-Xyйло    19.04.2020, 09:09
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Там и оставить их всех - на обсервацию!
Cudzoziemiec    19.04.2020, 08:41
Оценка:  +8
Cudzoziemiec
ну раз в Донецкой области....
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