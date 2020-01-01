Итоги 19 апреля: Благодатный огонь и Пасха онлайн

Сегодня православные во всем мире отмечают Пасху.

Впервые схождение Благодатного огня и богослужения к Пасхе прошли без верующих. Власти многих стран попросили своих граждан не идти в храм из-за угрозы COVID-19.

Коронавирус в Украине: Выявлены еще 400 заболевших

В субботу, 18 апреля, зафиксировано всего 5106 случаев. 133 человека погибли, 275 вылечились.

Известно, что изолированы 150 пограничников, имевших контакты с заболевшими.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Великую субботу в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В Украину огонь доставили УПЦ Московского патриахата.

Зеленский поздравил украинцев

Владимир Зеленский поздравил украинцев и призвал найти положительные стороны в праздновании во время карантина.

“Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре“, – подчеркнул глава государства.

В Киеве самый грязный воздух в мире

В столице была зафиксирована предельно допустимая концентрация продуктов горения. В рейтинге IQAir Киев занял первое место, как город с самым грязным воздухом.

Пожары в Житомирской области

В Зоне отчуждения спасатели тушили пожары в пяти лесничествах. По данным ГСЧС, радиационный фон находится в норме, а угрозы важным объектам нет.

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