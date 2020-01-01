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Итоги 19 апреля: Благодатный огонь и Пасха онлайн

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Сегодня православные во всем мире отмечают Пасху.
Итоги 19 апреля: Благодатный огонь и Пасха онлайн
Итоги 19 апреля: Благодатный огонь и Пасха онлайн
EPA/UPG

Впервые схождение Благодатного огня и богослужения к Пасхе прошли без верующих. Власти многих стран попросили своих граждан не идти в храм из-за угрозы COVID-19.

В субботу, 18 апреля, зафиксировано всего 5106 случаев. 133 человека погибли, 275 вылечились. 

Известно, что изолированы 150 пограничников, имевших контакты с заболевшими.

В Великую субботу в храме Гроба Господня  сошел Благодатный огонь. В Украину огонь доставили УПЦ Московского патриахата. 

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