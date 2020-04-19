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Главы Кабмина и ВР поздравили украинцев с Пасхой

Комментариев: 1
Премьер-министр и спикер парламента выразили уверенность в том, что страна вскоре преодолеет нынешние трудности.
Денис Шмыгаль и Дмитрий Разумков
Денис Шмыгаль и Дмитрий Разумков
rada.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинцев с Пасхой. Об этом они в воскресенье, 19 апреля, написали в своих соцсетях.

Премьер Шмыгаль в своем поздравлении заверил, что Украина преодолеет все вызовы, которые перед ней стоят.

"Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил медиков за их титанический труд во время борьбы с эпидемией коронавируса, пожарных и спасателей за то, что всегда приходят нам на помощь, военных за оборону страны и учителей за то, что быстро адаптировались к новым условиям обучения.

Спикер Рады Дмитрий Разумков пожелал украинцам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя.

"Помните, что сегодня все зависит от ответственного поведения каждого из нас. Поддерживайте друг друга, дарите внимание и заботу и не теряйте веры в то, что совсем скоро наша жизнь вернется к привычному темпу, снова наполнится яркими событиями и теплыми встречами", – отметил глава Рады на своей странице в Facebook, пожелав, чтобы Воскресение Христово принесло надежду и любовь.

Православные христиане празднуют Пасху

Ранее глава ПЦУ Епифаний рассказал, как освятить паски дома.

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Теги: Пасха, карантин, Пасха Христова, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Людмил_А    19.04.2020, 10:35
Оценка:  0
Людмил_А
Христос воскресе!!!
Томосятина, расскажите у кого благодатный огонь сперли....
пы.сы. бигмир банит несогласных как при пете...
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