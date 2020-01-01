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В Украине сократилось число новых случаев COVID-19

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За день количество выявленных случаев заражения коронавирусом уменьшилось на сотню, до 343.
Госпитализация больного
Госпитализация больного
Командование медицинских сил ВСУ

В Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об єтом в воскресенье, 19 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 343 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 150 случаев;
  • Днепропетровская область - 110 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 211 случаев;
  • Закарпатская область - 182 случая;
  • Запорожская область - 131 случай;
  • Ивано-Франковская область - 480 случаев;
  • Кировоградская область - 245 случаев;
  • г. Киев - 801 случай;
  • Киевская область - 304 случая;
  • Львовская область - 245 случаев;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 112 случаев;
  • Полтавская область - 61 случай;
  • Ровенская область - 308 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 390 случаев;
  • Харьковская область - 67 случаев;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 47 случаев;
  • Черновицкая область - 889 случаев;
  • Черкасская область - 151 случай;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Теги: статистика, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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