В храмы на Пасху пришло 130 тыс человек - полиция

Глава Нацполиции подчеркнул, что богослужения в большинстве храмов прошли без нарушений.

В храмы Украины на Пасху пришли 130 тыс человек. Богослужения проводились в 13 658 храмах. Об этом сообщает полиция.

Читай также: Во двор медсестры на Киевщине бросили “коктейль Молотова“

“Безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Усилия правоохранителей были направлены на проведение профилактической работы по соблюдению карантинных ограничений“ - говорится в сообщении.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что многие “граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин“. Также были и нарушители.

В течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола - подчеркнул он

Карантин нарушали во время богослужений в:

Донецкой области - 4,

Днепропетровской и Запорожской - по 2,

Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по 1.

Ранее сообщалось о том, что Нацгвардия и полиция взяли под охрану церкви.