Ермак призвал закрыть все продуктовые рынки

Не смотря на запрет МОЗ, некоторые рынки в областях продолжили работу.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал глав ОГА соблюдать рекомендации МОЗ. В частности, в вопросах закрытия продуктовых рынков и соблюдения ограничений во время празднования Пасхи. Об этом сообщает ОП в воскресенье, 19 апреля.

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“Глава ОП Андрей Ермак провел специальное селекторное совещание с главами ОГА. Встреча была посвящена соблюдению карантина во время празднования Пасхи и закрытию продуктовых рынков, которые продолжают работать, несмотря на введение временного запрета“ - говорится в сообщении.

В некоторых областях продолжают работать продуктовые рынки, хотя МОЗ запретило их работу на время карантина в целях борьбы с распространением коронавируса. Главы ОГА сообщили о мерах, принимаемых в их регионах для усиления контроля

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“Глава ОП отметил недопустимость массовых собраний в храмах, ведь это представляет опасность для здоровья и жизни людей. Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал граждан праздновать Пасху дома и не допускать скоплений“ - подытожили в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в храмы на Пасху пришло 130 тыс человек.