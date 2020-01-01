В Украине за сутки COVID-19 заболели 53 медика

За день с коронавирусом было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев.

Более полсотни медиков заболели коронавирусом за день

За минувшие сутки в Украине выявили коронавирус у 53 медработников. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также COVID-19 выявили у 26 детей.

"За минувшие сутки заболели 343 человека. Из них 26 детей и 53 медработника. Было госпитализировано 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев", - заявил Степанов.

Всего в Украине коронавирусом заболел 1031 медик.

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 343 новых случая. При этом вчера было 444 новых случая, а позавчера 501.

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