По мнению медиков, причиной стали массовые посещения церквей в Вербное воскресенье.

В МОЗ рассказали, что стало причиной последней вспышки COVID-19 в Украине МОЗ

В МОЗ заявили о том, что возможной причиной последней вспышки COVID-19 в Украине могли стать массовые сборы в церквях на Вербное воскресенье. Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

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Главный медик страны подчеркнул, что все граждане должны неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности.

“Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения“ - отметил он.

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По словам Максима Степанова, рост заболеваемости был зафиксирован на 4 день после заражения. Также по мнению главы МОЗ, причиной роста могло стать увеличенное количество тестирований. В частности, за десять дней было проведено около тысячи ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось о том, что Нацгвардия и полиция взяли под охрану церкви.

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