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В МОЗ рассказали, что стало причиной последней вспышки COVID-19 в Украине

Комментариев: 4
По мнению медиков, причиной стали массовые посещения церквей в Вербное воскресенье.
В МОЗ рассказали, что стало причиной последней вспышки COVID-19 в Украине
В МОЗ рассказали, что стало причиной последней вспышки COVID-19 в Украине
МОЗ

В МОЗ заявили о том, что возможной причиной последней вспышки COVID-19 в Украине могли стать массовые сборы в церквях на Вербное воскресенье. Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов. 

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Главный медик страны подчеркнул, что все граждане должны неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности. 

“Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения“ - отметил он. 

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По словам Максима Степанова, рост заболеваемости был зафиксирован на 4 день после заражения. Также по мнению главы МОЗ, причиной роста могло стать увеличенное количество тестирований. В частности, за десять дней было проведено около тысячи  ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось о том, что Нацгвардия и полиция взяли под охрану церкви.

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Теги: МОЗ, коронавирус, Украина
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    19.04.2020, 13:08
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Религия - зло!
Uldrih    19.04.2020, 13:27
Оценка:  -5
Uldrih
Гастарбайтеры - зло!
ВосставшийИзБана    19.04.2020, 14:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Табак тоже зло, но при чем тут это?
Uldrih    19.04.2020, 14:17
Оценка:  0
Uldrih
При любой эпидемии в первую очередь изолировать надо идиотов.
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