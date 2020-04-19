Коронавирус выявили у двух монахинь в Хмельницкой области

Обе женщины находятся в состоянии средней тяжести. Общее количество зараженных в области приближается к 50.

У двух монахинь обнаружили коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Хмельницкой области зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Среди заболевших – две монахини Московского патриархата. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.

Отмечается, что среди новых инфицированных - две монахини из Свято-Преображенского женского монастыря Летичевского района (культовое сооружение относится к ведению УПЦ МП - УНИАН), которых госпитализированы в Хмельницкую городскую инфекционную больницу. Сейчас состояние здоровья монахинь средней тяжести.

В целом, с началом эпидемии Covid-19 в Хмельницкой области выздоровели 5 пациентов. Также зафиксировано 2 летальных случая.

Как сообщалось, в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) в Донецкой области на Пасхальную службу собралась толпа прихожан вопреки карантину. При этом большинство людей было без масок.

Нацполиция в Пасхальную ночь зафиксировала 19 нарушений карантина.

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