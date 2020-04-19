В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок
Во время празднования люди не придерживались дистанции.
В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок
© Скрин
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В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок
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В Свято-Успенской церкви Донецкой области люди не придерживались ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Соответствующее видео Пасхального богослужения размещено на Youtube.
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На видеозаписи зафиксированы прихожане, которые проигнорировали базовые правила безопасности, а именно дистанцию, защитные маски и перчатки.
По информации главы Нацполици Игоря Клименко, наибольшее количество нарушений на Пасху было зафиксировано в Донецкой области.
Ранее сообщалось о том, что на Пасхальное богослужения в церкви пришли 130 тыс украинцев.
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