Во время празднования люди не придерживались дистанции.

В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок

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В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок

В Свято-Успенской церкви Донецкой области люди не придерживались ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Соответствующее видео Пасхального богослужения размещено на Youtube.

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На видеозаписи зафиксированы прихожане, которые проигнорировали базовые правила безопасности, а именно дистанцию, защитные маски и перчатки.

По информации главы Нацполици Игоря Клименко, наибольшее количество нарушений на Пасху было зафиксировано в Донецкой области.

Ранее сообщалось о том, что на Пасхальное богослужения в церкви пришли 130 тыс украинцев.

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