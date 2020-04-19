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В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок

Комментариев: 4
Во время празднования люди не придерживались дистанции.
В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок
© Скрин
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В храме Донецкой области Пасху встречали толпой и без масок
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В Свято-Успенской церкви Донецкой области люди не придерживались ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Соответствующее видео Пасхального богослужения размещено на Youtube.

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На видеозаписи зафиксированы прихожане, которые проигнорировали базовые правила безопасности, а именно дистанцию, защитные маски и перчатки. 

По информации главы Нацполици Игоря Клименко, наибольшее количество нарушений  на Пасху было зафиксировано в Донецкой области.

Ранее сообщалось о том, что на Пасхальное богослужения в церкви пришли 130 тыс украинцев

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Теги: карантин, Пасха
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Комментариев (4)
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vedavg    19.04.2020, 13:45
Оценка:  +4
vedavg
Надо было их всех там в церкви и закрыть - на карантин на 14 дней.
Carelessangel    19.04.2020, 13:19
Оценка:  +3
Carelessangel
напалмом всех спалить
ВосставшийИзБана    19.04.2020, 13:16
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Это хорошо. Это радует.
KIBARG    19.04.2020, 13:38
Оценка:  +6
KIBARG
Оно то конечно радует, что чистку на идиотов пройдём, но не радует, что из-за них можем просидеть на карантине всё лето.
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