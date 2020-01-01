В Минздраве объяснили скачок в статистике COVID-19

Люди массово заражались в Вербное воскресенье и через четыре-пять дней медики констатировали резкой рост числа заболевших.

Одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в Украине стало посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля). Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений", - сказал он.

Степанов отметил, что рост проявлений заболевания "были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19".

Вместе с тем Степанов отметил, что еще одной причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований методом ПЦР.

"За 10 дней было около 1000 ПЦР-тестирований, сейчас около 5 тыс. Поэтому мы выявляем больше людей с коронавирусом", - сказал он.

Степанов сообщил, что за прошедшие сутки, 18 апреля, было проведено 4695 ПЦР-тестов, выявлено 343 случая COVID-19 заболевания, в том числе 26 детей и 53 медработника. Были госпитализированы 97 человек, зафиксированы 8 летальных случаев, 72 выздоровели, в том числе один ребенок и 12 медработников.

Напомним, несколькр дней назад в Украине был установлен антирекорд - 501 новый случай коронавируса. А за день до этого сообщалось о 397 новых случаях.

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