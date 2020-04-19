Пожар под Чернобылем все еще тушат

К ликвидации возгорания привлечена авиация, поезд, а также техника и личный состав и других областей.

В зоне отчуждения под Чернобылем продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд Укрзализныци. Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Он отметил, что дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечены ресурсы из других областей.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд Укрзализныци. Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины", - заявил он, отметив, что для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечены из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарная техника.

Ранее в гидрометцентре объяснили, почему в результате пожара в зоне отчуждения не произошло выбросов радиактивных веществ в атмосферу.

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