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Пожар под Чернобылем все еще тушат

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К ликвидации возгорания привлечена авиация, поезд, а также техника и личный состав и других областей.
Под Чернобылем продолжают тушить пожар
Под Чернобылем продолжают тушить пожар
facebook.com/aerorozvidka

В зоне отчуждения под Чернобылем продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд Укрзализныци. Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Он отметил, что дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечены ресурсы из других областей.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд Укрзализныци. Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины", - заявил он, отметив, что для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечены из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарная техника.

 
Ранее в гидрометцентре объяснили, почему в результате пожара в зоне отчуждения не произошло выбросов радиактивных веществ в атмосферу.

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Теги: Чернобыль, пожар, зона отчуждения, пожарные, Чернобыльская зона, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TRIGER26    19.04.2020, 13:49
Оценка:  0
TRIGER26
Уважаемые двоечники - редакторы Бигмира ... Ну научитесь уже детским правилам правописания ! Ну нельзя писать "пожарный поезд Укрзализныци." Если вы используете украинское слово - то и пишите его по украински "залізниця".
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