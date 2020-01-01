Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
Глава МОЗ Максим Степанов рассказал о том, что Украина закупит у США новый препарат для лечения коронавируса. Это Ремдесивир, который будет использоваться исключительно в тяжелых случаях. Об этом Степанов рассказал во время брифинга в воскресенье, 19 апреля.
По словам главы МОЗ, закупку препарата также организовывают при помощи дипломатов.
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"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Оно в свое время принималось для лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", - заявил он.
Препарат будет использоваться только в критических случаях.
Ранее сообщалось о том, что в Украине сократилось число новых случаев COVID-19.
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