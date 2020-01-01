Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина закупит у США новый препарат от коронавируса

Комментариев: 0
Данный препарат ранее использовался для лечения вируса Эболы.
Украина закупит в США новый препарат от коронавируса
Украина закупит в США новый препарат от коронавируса
Кабмин

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал о том, что Украина закупит у США новый препарат для лечения коронавируса. Это Ремдесивир, который будет использоваться исключительно в тяжелых случаях. Об этом Степанов рассказал во время брифинга в воскресенье, 19 апреля.

По словам главы МОЗ, закупку препарата также организовывают при помощи дипломатов. 

Читай также: В МОЗ рассказали, что стало причиной последней вспышки COVID-19 в Украине

"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Оно в свое время принималось для лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", - заявил он.

Препарат будет использоваться только в критических случаях.

Ранее сообщалось о том, что в Украине сократилось число новых случаев COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: МОЗ, коронавирус, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь