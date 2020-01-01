Украина закупит американский препарат от коронавируса

Минздрав через дипломатические каналы ведет переговоры о закупке противовирусного препарата Ремдесивир.

Министерство здравоохранения намерено закупить медицинский препарат Ремдесивир, который используют при лечении коронавируса. Об этом на брифинге в воскресенье, 19 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас Минздрав занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину", - сказал глава МОЗ, отметив, что для этого используются в том числе дипломатические каналы.

"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего вступления в должность. Это противовирусный препарат, который производит одна из американских компаний. Он в свое время применялся для лечения вируса Эбола, но результаты были не очень хорошие", - добавил Степанов.

По словам министра, при составлении протокола лечения коронавируса украинские врачи брали пример со своих американских и европейских коллег, которые используют этот препарат.

Степанов отметил, что согласно украинскому протоколу, препарат должен использоваться в тяжелых и критических состояниях.

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Напомним, Ремдесивир попал в число трех самых эффективных препаратов против коронавируса.

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