В ВСУ зарегистрированы три новых случая коронавируса

В ВСУ вылечились два человека и еще два умерли.

В воскресенье, 19 апреля, в ВСУ было зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Больные госпитализированы в Винницкой, Черновицкой и Львовской областях. Об этом сообщает пресс-служба.

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Всего в ВСУ зафиксировано 32 случая заболевания коронавирусом. Двое военных вылечились и двое умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 46 человек - говорится в сообщении

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В ВСУ подчеркнули, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, проживающих вместе.

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Ранее сообщалось о том, что военнослужащий ВСУ скончался от коронавируса.

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