В ВСУ зарегистрированы три новых случая коронавируса
В воскресенье, 19 апреля, в ВСУ было зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Больные госпитализированы в Винницкой, Черновицкой и Львовской областях. Об этом сообщает пресс-служба.
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Всего в ВСУ зафиксировано 32 случая заболевания коронавирусом. Двое военных вылечились и двое умерли.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 46 человек - говорится в сообщении
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В ВСУ подчеркнули, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, проживающих вместе.
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Ранее сообщалось о том, что военнослужащий ВСУ скончался от коронавируса.
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