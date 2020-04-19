Духовенство, вопреки договоренностям, открыло двери монастыря и верующие зашли внутрь, а не остались на прилегающей территории.

Во время пасхального богослужения священнослужители Почаевской лавры в Тернопольской области нарушили требование карантина и пустили значительное количество людей в монастырь. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает пресс-служба полиции в Тернопольской области.

"Факт невыполнения карантинных мероприятий зафиксировали полицейские в Почаевской Свято-Успенской Лавре, в Кременецком районе. Божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию", - сообщили правоохранители.

Так, согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

Большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали заранее подготовленные маски.

"Пасхальное богослужение началось в 23 часа. В это время полицейские зафиксировали скопление людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с этим были усилены полицейские меры, для минимизации возможного заражения людей", - сообщили полицейские.

Отмечается, что пасхальное богослужение завершилось около 4:30 - и прихожане разошлись.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Cмотрите фотогалерею: В Почаевской лавре нарушили карантин

Напомним, что медики подозревают в Почаевской лавре вспышку COVID-19, но не имеют возможности проверить из-за отказа духовенства. Сообщалось, что что заболевший священник из хора Почаевской лавры является священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает в Шумской больнице, где уже заражены более 20 человек.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину.

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