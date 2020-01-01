Спасатели пояснили, почему не могут потушить пожар на Житомирщине
В лесных массивах работает тяжелая инженерная техника ГСЧС, Вооруженных сил и Национальной гвардии.
Пожары в Житомирской области не могут долго потушить из-за невозможности доступа спасателей в отдельные очаги возгорания, заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук.
"Что касается ситуации в Житомирской области, то по состоянию на утро 19 апреля проводятся тушения 9 очагов горения и тления травяной подстилки. Длительный процесс тушения пожаров на Житомирщине связан с невозможность доступа личного состава в отдельные очаги пожаров из-за непроходимости лесных массивов и отсутствия дорог", - сказал Демчук.
Также сообщается, что в зоне ЧАЭС продолжается принятие мер по локализации и тушению четырех очагов пожаров вблизи населенных пунктов. В лесных массивах работает тяжелая инженерная техника ГСЧС, Вооруженных сил и Национальной гвардии.
"В труднодоступных и болотистых участках пробиваются дороги для проезда пожарной техники в отдельные очаги пожаров. Работает пожарная авиация, в том числе 3 вертолета. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. К ликвидации в зоне отчуждения привлечено более 700 человек и более 150 единиц техники ", - сказал представитель ГСЧС.
Накануне сообщалось, что бороться с пожарами на Житомирщине помогут спасатели из двух областей.
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