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В ОП оценили ситуацию с пожарами

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Глава ОП, секретарь СНБО и глава МВД совершили облет на вертолете над территорией возгорания на Житомирщине.
Чиновники побывали в горящей зоне
Чиновники побывали в горящей зоне
ГСЧС
 
Глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков совершили облет районов лесных пожаров на Житомирщине, сообщает пресс-служба Офиса президента.
 
После этого глава ОП пообещал "сделать все", чтобы защитить украинцев от пожаров.
 
"Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Люди, которые пострадали, оперативно получают необходимую помощь", - заявил Ермак.
 
Во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области были заслушаны доклады руководителей областной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства лесных ресурсов, представителей районных администраций.
 
По данным полиции, в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал линию электропередачи. 
 
"Однако есть некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Поэтому сегодня в Житомирской области работает следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.
 
Продолжаются работы по ликвидации пожаров на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текливка, а также на отдельных участках Народичского спецлесхоза (на границе с территорией Овручского района). В это время в ликвидации пожара задействовано более тысячи спасателей ГСЧС и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.
 
"Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара", - указали в пресс-службе ОП.
 
Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию в 4390 га.
 
 
Как сообщалось, на Житомирщине лесной пожар уничтожил 40 домов.

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Теги: пожар, Аваков, Житомирская область, Ермак
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Источник: korrespondent.net

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