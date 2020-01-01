В ОП оценили ситуацию с пожарами

Глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков совершили облет районов лесных пожаров на Житомирщине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

После этого глава ОП пообещал "сделать все", чтобы защитить украинцев от пожаров.

"Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Люди, которые пострадали, оперативно получают необходимую помощь", - заявил Ермак.

Во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области были заслушаны доклады руководителей областной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства лесных ресурсов, представителей районных администраций.

По данным полиции, в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал линию электропередачи.

"Однако есть некоторые факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Поэтому сегодня в Житомирской области работает следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров на территории государственных лесохозяйственных предприятий Овручского и Народичского районов на трех основных направлениях: район села Выступовичи, села Первомайское и села Текливка, а также на отдельных участках Народичского спецлесхоза (на границе с территорией Овручского района). В это время в ликвидации пожара задействовано более тысячи спасателей ГСЧС и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.

"Пять очагов горения локализованы, а в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара", - указали в пресс-службе ОП.

Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию в 4390 га.