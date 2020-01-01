Зеленский поблагодарил украинцев за сознательность на Пасху

Глава государства поблагодарил духовенство, губернаторов областей и украинцев за соблюдение ограничений во время праздников.

Президент Владимир Зеленский побалгодарил глав ОГА и полицию за добросовестную работу, а духовенство и верующих за гражданскую сознательность и соблюдение ограничений в пасхальные дни, говорится в пресс-службе главы государства.

"В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Зеленский.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей проходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Также упомянули в ОП и о нарушениях.

По данным полиции, богослужения проводились в 13658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан.

В 19 храмах на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

"Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола", - отмечается в сообщении.

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