Во ВСУ растет число случаев заражения COVID
В целом на изоляции находится 300 военных. В 46 из них срок изоляции закончится в ближайшие три дня.
В Вооруженных силах Украины растет количество заражений коронавирусом, в целом в армии уже 32 инфицированных, сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.
Военнослужащие госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр в Виннице, Черновицкий госпиталь и гражданскую больницу во Львовской области.
Их состояние здоровья удовлетворительное.
Кроме того, отмечается, что на изоляции находится 300 военных. В 46 из них срок изоляции закончится в ближайшие три дня.
Как известно, двое украинских военных скончались от коронавируса. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.
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