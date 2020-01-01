Во ВСУ растет число случаев заражения COVID

В целом на изоляции находится 300 военных. В 46 из них срок изоляции закончится в ближайшие три дня.

Уже два человека из ВСУ скончались от вируса Минобороны Украины

В Вооруженных силах Украины растет количество заражений коронавирусом, в целом в армии уже 32 инфицированных, сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Военнослужащие госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр в Виннице, Черновицкий госпиталь и гражданскую больницу во Львовской области.

Их состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, отмечается, что на изоляции находится 300 военных. В 46 из них срок изоляции закончится в ближайшие три дня.

Как известно, двое украинских военных скончались от коронавируса. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.

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