Епифаний получил благодатный огонь

Раздача огня верующим не предусмотрена из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Глава Православной церкви Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы доставленный из Иерусалима Благодатный огонь, сообщили в пресс-службе ПЦУ.

"В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020 года, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима", - говорится в сообщении.

Огонь доставили в столицу при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.

В то же время в ПЦУ обратили внимание, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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