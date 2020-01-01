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Епифаний получил благодатный огонь

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Раздача огня верующим не предусмотрена из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Благодатный огонь сошел накануне в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел накануне в Иерусалиме
пресс-служба киевской митрополии
 
Глава Православной церкви Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы доставленный из Иерусалима Благодатный огонь, сообщили в пресс-службе ПЦУ.
 
"В светлый день Пасхи Христовой, 19 апреля 2020 года, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима", - говорится в сообщении.
 
Огонь доставили в столицу при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.
 
В то же время в ПЦУ обратили внимание, что в связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена.
 
 
Как сообщалось,  Епифаний рассказал, как можно освятить паски самостоятельно и посоветовал украинцам оставаться дома.
 
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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Теги: огонь, Пасха, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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