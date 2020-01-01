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Мэр райцентра на Тернопольщине победил коронавирус

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Коронавирусная болезнь у мэра Монастыриска проходила легко и не задела других членов его семьи.
Мэр излечился от COVID
Мэр излечился от COVID
Андрей Старух Facebook
 
Мэр Монастыриска Андрей Старух, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Тернопольской области, вылечился от этой болезни, о чем он сообщил в Facebook.
 
По его словам, повторный анализ показал отрицательный результат теста на COVID.
 
"Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному. Спасибо родителям за здоровье подаренное ими и за воспитанные привычки, которые помогли легко перенести инфекцию", - написал Старух.
 
Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи.
 
У чиновника обнаружили коронавирус 31 марта. Повышенной температуры у него не было.
 
Как сообщалось, недавно в Тернополе выздоровел первый пациент с коронавирусом.
 
Напомним. накануне в Запорожье депутат областного совета Геннадий Фукс рассказал, как ему удалось вылечиться от коронавируса.
 
 

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Теги: Тернопольская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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