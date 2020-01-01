Владимир Зеленский попросил украинцев остаться дома, а бывший президент Порошенко "пожаловался", что не смог исповедоваться и причаститься.

Пасха 2020: Как политики поздравили украинцев с праздником Петр Порошенко / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в день Пасхи пожелал украинцам добра, милосердия, радости, достатка и любви. Глава страны настоятельно попросил всех граждан оставаться дома ради “единения врачей и здоровья нации“.

А вот бывший гарант Петр Порошенко отметил, что его семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церковь. Он “пожаловался“, что не смог исповедоваться и причаститься.

Мер столицы Виталий Кличко также поздравил украинцев с праздником и пожелал мира, душевного покоя. Мер уверен, нынешнюю Пасху нужно отметить только в узком семейном кругу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил украинцев за то, что сумели адаптироваться к карантину. Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

Нардеп Богдан Яременко поблагодарил священнослужителей за “умение приспосабливать консервативные ценности и подходы к обстоятельствам настоящего".

Пасочки, крашенки и открыточки в соцсетях никуда не денутся - подытожил он

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива рассказал о том, что “в этот день Господь показал нам правильный путь - путь мира и добра“.

Поэтому мы должны помнить, что в основе христианства лежит покаяние, прощение и добродетель - отметил Кива

А Арсений Яценюк рассказал о том, что впервые отмечает Пасху без отца.

Угомоним же вражду. Сбережем самое дорогое. Защитим вместе родной дом - отметил он

Бывший нардеп Олег Ляшко также не обделил вниманием украинцев. Он опубликовал видео, как с женой и матерью готовил тесто. Вероятнее всего на куличи.

Облако болезней и дыма скоро рассеется, потому что за тьмой всегда наступает свет - отметил он

Ранее сообщалось о том, что Епифаний получил благодатный огонь.