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Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров

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Глава МВД Арсен Аваков сделала прогноз после облете на вертолете очагов возгорания в Житомирской области.
Аваков накануне совершил командировку на Житомирщину
Аваков накануне совершил командировку на Житомирщину
 
Министр внутренних дел Арсен Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров в Житомирской области, их смогут потушить за несколько дней, о чем чиновник сообщил в Twitter.
 
"В Овруче с секретарем СНБО О.Даниловым, руководителем ОП А.Ермаком заслушали представителей ОГА, ГСЧС, НПУ, Гослесагентства по пожарам в регионе. Совершили воздушный мониторинг над районом пожара", - написал он.
 
По его словам, спасатели, авиация и 50 единиц техники работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.
 
"Спасено 4 села. За 3-4 дня преодолеем!" - отметил глава МВД.
 
Напомним, 19 апреля Глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков совершили облет районов лесных пожаров на Житомирщине.
 
Ранее спасатели пояснили, почему не могут потушить пожар в Житомирской области.

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Теги: пожар, Аваков, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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