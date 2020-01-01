Глава МВД Арсен Аваков сделала прогноз после облете на вертолете очагов возгорания в Житомирской области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров в Житомирской области, их смогут потушить за несколько дней, о чем чиновник сообщил в Twitter.

"В Овруче с секретарем СНБО О.Даниловым, руководителем ОП А.Ермаком заслушали представителей ОГА, ГСЧС, НПУ, Гослесагентства по пожарам в регионе. Совершили воздушный мониторинг над районом пожара", - написал он.

По его словам, спасатели, авиация и 50 единиц техники работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

"Спасено 4 села. За 3-4 дня преодолеем!" - отметил глава МВД.

Напомним, 19 апреля Глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков совершили облет районов лесных пожаров на Житомирщине

Ранее спасатели пояснил и, почему не могут потушить пожар в Житомирской области.

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