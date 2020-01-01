В Тернополе тушили масштабное возгорание

В Тернополе вдоль р.Серет произошло возгорание пяти гектаров камыша. С огнем боролись 14 человек из ГСЧС.

В Тернополе в воскресенье, 19 апреля, произошло возгорание камыша вдоль реки Серет, сообщили в ГСЧС в Facebook.

"19 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Тернополе вдоль р.Серет произошло возгорание камыша на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. личного состава и 4 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

В 15.56 возгорание камыша локализировали.

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков совершил облет над пожарами в Житомирской обалсти и спрогнозировал, что с огнем справятся в течение нескольких дней.

Напомним, в зоне отчуждения также продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

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