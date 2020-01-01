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Опубликованы фото, как отметили Пасху полярники в Антарктиде

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В Антарктиде нет коронавируса, поэтому украинские полярники станции Академик Вернадский отправились в церковь.
Опубликованы фото, как отметили Пасху полярники в Антарктиде
© Национальный антарктический центр
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Опубликованы фото, как отметили Пасху полярники в Антарктиде
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Украинские полярники станции Академик Вернадский в Антарктиде отпраздновали Пасху. Здесь коронавируса нет, поэтому сотрудники центра отправились в церковь. Об этом сообщает Национальный антарктический центр в воскресенье, 19 апреля. 

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“Это не нарушение правил карантина - Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса“ - говорится в сообщении.

Сегодня на станцию должны прибыть зимовальщики 25-й Украинской антарктической Экспедиции, которые заменят 24-ю УАЭ и летний сезонный отряд

Полярники поздравили соотечественников с праздником и пожелали всем крепкого здоровья, мира, согласия.

Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко посетил церковь в Пасху и раскритиковал тех, кто “закрыл дорогу в храм“.

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Теги: Антарктида, полярники, Пасха
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